Designer da Apple acha que está na hora de deixar seu iPhone um pouco de lado

Falando na TechFest, conferência da The New Yorker, nessa 6ª feira, dia 06, Jony Ive, chief design officer da Apple, disse o que muita gente já sabe – passamos tempo demais usando nossos smartphones. “Como qualquer ferramenta, você pode ver que há uso maravilhoso mas também há o uso inadequado”, disse Ive. Quando perguntado sobre o que considera mau uso, respondeu – “Talvez o uso constante”. Mesmo assim – e como era de se esperar –, o guru do design disse gostar mais do iPhone do que da maioria dos outros smartphones. Também revelou detestar “a maioria das coisas” sobre os produtos concorrentes. Para ele, o design de grande parte deles é “lamentável”. Via TNW.

