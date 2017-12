Designer do ‘I ❤️ NY’ cria posteres para o metrô da cidade – desafiando o ‘Trumpismo’

Milton Glaser, criador do icônico logo ‘I <3 NY’, criou 3 novos posteres para a ‘Subway Series’ da School of Visual Arts de Nova Iorque. “É uma espécie de contraponto ao Trumpismo, que é o ‘eu para mim’; e é no sentido de que nós fazemos parte de um sistema maior, a humanidade. Esses posteres vao um passo além, já que a ameaça a essa ideia se torna mais evidente com o Trumpismo”, diz Glaser sobre suas novas criaçoes. Os cartazes estarao expostos em estaçoes do metrô nova-iorquino até o dia 28 de janeiro de 2018. Leia mais no The Drum.

“Nao é sobre eu, é sobre nós – A arte nos faz melhores”

“Sonhar é humano”

“Ajude – ‘O menor ato de bondade vale mais do que a maior das intençoes.’ Oscar Wilde”.

