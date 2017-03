Designers se revoltam com proposta de trabalho gratuito divulgada por grande instituiçao

A mais recente oferta de trabalho a gerar furor entre os designers foi publicada pelo South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI) – instituto independente de pesquisa médica da Austrália. Em seu site, o instituto divulga a posiçao de “Designer Gráfico Voluntário”, e descreve a vaga como “uma grande oportunidade para um estudante de Design Gráfico que quer ganhar experiência e dar início a um empolgante portfólio de seu trabalho”. Explica ainda que trata-se uma posiçao de voluntariado e, como tal, “você desempenhará todas as tarefas de forma voluntária, por sua própria vontade, e nao receberá pagamento pelo seu trabalho. Você nao será um funcionário da SAHMRI e nao terá direito a um salário ou quaisquer outros direitos associados a um emprego.” Também lista nada menos do que 12 requisitos que serao levados em conta para selecionar o “candidato bem sucedido”. No Twitter, o designer e CEO da AGDA, Nic Eldridge, demonstrou sua indignaçao e foi apoiado por outros criativos. Eldridge disse que planeja responder à SAHMRI, mas que seu maior objetivo é alertar jovens designers sobre o fato de propostas como essa nao serem aceitáveis. Via Creative Bloq.

@oscar7g @fairwork_gov_au How can they maintain “A high level of professionalism” when by that definition it means they should be paid?!? — Simon Mundy (@simon_mundy) 8 de março de 2017

@nhallam We’ve got a number of responses planned, but our main effort today is to alert young designer to the fact that this is not ok. — Nic Eldridge (@oscar7g) 8 de março de 2017

