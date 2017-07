Destruiu escultura de Lego no valor de USD 15 mil, estava em exposiçao há 1 hora (!)

Lembra daquele garoto que tropeçou no museu e fez um buraco num quadro avaliado em USD 1,5 milhao? Um caso parecido aconteceu na China, mas dessa vez numa exposiçao de Lego na cidade de Ningbo. Um menino de 4 ou 5 anos acidentalmente derrubou uma escultura do personagem Nick, do filme Zootopia, feita com os blocos de montar. O boneco tinha quase o tamanho de um adulto e levou 3 dias e 3 noites de trabalho para ser finalizado. O mais triste de tudo é que estava exposto há nao mais do que 1 hora quando o acidente aconteceu, para desespero de Zhao, o artista responsável pela criaçao. Segundo o Mashable, o valor da estátua estava estimado em mais de USD 15 mil. Zhao aceitou as desculpas dos pais do menino e nao quis nenhuma compensaçao, já que a criança nao tinha a intençao de quebrar o boneco.

Antes…



…e depois



