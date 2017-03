Detentos de prisao alemã estao sendo alimentados com hambúrgueres do McDonald’s

Depois que a empresa responsável pelo fornecimento das refeiçoes para os detentos de Bergisch Gladbach, na Alemanha, cancelou o contrato com a prisao, a polícia local precisou encontrar rapidamente um fornecedor substituto. Pensando na conveniência – localizaçao e atendimento 24 horas –, a polícia escolheu o McDonald’s local. Os prisioneiros recebem uma McToast com queijo, presunto e bacon para o café da manhã e podem escolher entre um hambúrguer, um cheeseburger ou um hambúrguer vegetariano para o almoço. Feitos os pedidos, que nao podem passar de 4 euros, um guarda busca as encomendas no McDonald’s localizado a 160 metros da prisao. Ralf Jäger, secretário do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, afirma tratar-se somente de uma “soluçao emergencial“, já que o McDonald’s nao preencheria os requisitos necessários para o fornecimento da alimentaçao de detentos. Via DW.

