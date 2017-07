Detergente em cápsulas da Tide é 1 sucesso, mas crianças acham q dá pra comer (!)

A Procter & Gamble comemora o sucesso do ‘Tide Pods’, nova versao do detergente vendido em cápsulas. A projeçao é que ele encerre seu 1º ano no mercado com vendas na casa dos USD 500 milhoes. O problema é que o produto faz sucesso até com quem nao devia. Como as cápsulas sao coloridas e sua embalagem lembra um pote de balas, as crianças acham as bolinhas apetitosas – mais de 500 casos de intoxicaçao foram relatados nos EUA, informa o Brandchannel. Os comerciais também sao multicoloridos – veja 1 deles. Pesquisando por ‘Tide Pods’ na internet, a imagem abaixo chamou a atençao. Ilustraçao do relato de um caso de intoxicaçao? Nada disso. Trata-se de uma mae elogiando a eficiência do produto, que legenda a foto assim – “Desculpem minha filha chorando. Ela achou que eu estava segurando uma bala e nao queria dar nenhuma para ela!”. Pois é :-) Segundo o More About Advertising, a P&G planeja alterar a embalagem para manter os pequenos bem longe do perigo.

publicidade publicidade