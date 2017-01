Detran/DF adota home office, mas funcionários precisam render mais

O Governo do Distrito Federal vai começar a implantar um esquema de home office para servidores públicos. A medida, que pretende reduzir gastos públicos e estimular a produtividade, terá um projeto piloto com os funcionários do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Segundo informaçoes do Correio Braziliense, a possibilidade surgiu em setembro de 2015, quando o GDF lançou um pacote para controlar as despesas. No final de dezembro do ano passado, o Detran do DF publicou as regras e deu detalhes de como vai funcionar o sistema de trabalho home office. De acordo com as regras do plano divulgado pelo Detran do Distrito Federal, os servidores que trabalharem à distância terao que cumprir metas de desempenho 15% superiores às dos demais. O limite máximo de funcionários em home office no projeto piloto é de 30% por unidade. Os servidores deverao se reunir com as chefias imediatas uma vez por semana para apresentar resultados e acompanhamento dos trabalhos. Leia na íntegra no Adoro Home Office.

O Adoro Home Office é parceiro de conteúdo do Blue Bus.

publicidade publicidade