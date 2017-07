Deus hindu ou cerveja? Líder espiritual quer que Brahma mude de nome

Deu na Folha de S.Paulo – o líder hindu Rajan Zed pediu que a cerveja Brahma mude seu nome. Isso porque, no hinduísmo, Brahma é o nome do deus criador do universo e, segundo ele, o uso do nome na cerveja ofende diversos hindus. De acordo com a Folha, Zed é famoso por liderar campanhas contra marcas que usam símbolos do hinduísmo em seus produtos. Dessa vez, ele teria feito o pedido à direçao belga da AB InBev, empresa responsável pela cerveja, num evento nos Estados Unidos. A Brahma foi criada com esse nome no Rio de Janeiro, no século XIX, e ainda nao se pronunciou sobre a polêmica.

