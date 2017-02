Dia de Sao Valentim – homenagens em tempos de Doodle e Instagram

Esse é o Doodle de hoje – Dia de Sao Valentim -, o Dia dos Namorados no hemisfério norte. Os homenageados? Os pangolins que, declaro, fui descobrir que espécie rara era essa… O pangolim é o mamífero mais traficado do mundo. É um animal típico de regioes da África e da Ásia, pouco conhecido na América do Sul, que tem características parecidas com a do tamanduá, comum em terras brasileiras. E para quem quer preservar a lembrança desse dia sem levar muito a sério esse negócio de joguinhos, bichinhos, florzinhas e jantarzinhos com dia marcado, outra sugestao – essa para os enamorados através do Instagram, via Câmara de Lisboa, ao partilhar o seu amor por esta cidade “única, sedutora e bela”. Um bom dia!

publicidade publicidade