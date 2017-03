Dia Internacional da Mulher – café com palavras e flores… | texto da Marise Araujo

Logo cedo, ao entrar no shopping perto de casa para ir ao banco e tomar um café, uma menina me ofereceu uma flor – “Bom dia da mulher”, disse ela, enquanto eu ainda distraída procurava dentro da bolsa o cartao para pagar as contas. De flor na mao segui em frente e notei que outras pessoas, de sorriso nos lábios e flores em punho, também caminhavam apressadas ainda surpreendidas com a gentil oferta. Flores, cores, nomes… O que nós mulheres somos capazes de pensar e fazer por um minuto de atençao e gentileza.

Enquanto esperava na fila do caixa eletrônico lembrei emocionada – de manhã estamos sempre mais sensíveis – das incríveis mulheres que estiveram e continuam a estar comigo nos bons e menos bons momentos da vida. Algumas deixaram marcas, lembranças – de vez em quando ainda consigo ouvir suas vozes dentro de mim -, gestos e atitudes guardadas nas gavetas da memória. Outras resistem ao tempo com muita coragem e ainda há aquelas que estao começando a descobrir esse incrível elo que nos une – o de ser um ser humano no feminino.

Trabalhadoras incansáveis, amigas, conselheiras com séculos de experiência, mães exemplares, amadas amantes, impecáveis na defesa dos mais fracos, corajosas ao dar opinioes e feministas, sim, feministas, atentas nas suas lutas, conquistas e atitudes.

Chegou a minha vez. De flor na mao digitei a minha senha na máquina do tempo. Surpresa ou nao, ainda tenho saldo para tomar um café e tempo para oferecer palavras – flores a todas, e todos, que me acompanharam nesse “Bom dia da mulher”.

