‘Diablo III’ te desafia a passar a noite jogando numa casa mal assombrada

Você é valente? Que tal passar a noite jogando ‘Diablo III‘, numa casa mal assombrada na Suécia, no meio da floresta? É o que está propondo a Blizzard, empresa desenvolvedora do famoso game de RPG. Mesmo sozinho, quem for corajoso o suficiente para encarar o desafio terá sua partida transmitida ao vivo na internet para todo o mundo, via Twitch. A tal casa mal assombrada fica em Borgvattnet, pequena vila sueca. Se você tiver essa coragem, basta visitar o site Haunted Experience e se inscrever, dizendo a razao pela qual você deve ser o escolhido. É preciso também conhecer bem o universo do jogo. Mas, se você só quer assistir, a aventura na casa mal assombrada acontece no dia 31 de agosto. A açao é da agência Wenderfalck. Nota do Adland.

publicidade publicidade