#DiaDaConscienciaNegra | A menina, o mupi e a nossa consciência…

Fiquei com a mesma cara de surpresa dessa menina, ao dar de cara com esse mupi, em setembro, no início do ano letivo. Por ser uma imagem rara aqui em Lisboa, resolvi guardar. Em Portugal existem milhares de negros, muitos ainda ‘invisíveis’ na sociedade portuguesa. Relegados a um segundo plano, sao os “pretos” – expressao discriminatória que volta e meia ouço e sempre me espanto com tanto preconceito. Hoje, Dia da Consciência Negra no Brasil, o meu gesto de admiraçao a todos aqueles que lutam por seus direitos de cidadaos. E que muitos meninos e meninas – como essa da foto – enfeitem as ruas e esquinas das cidades de todo o mundo.

