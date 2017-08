‘Diáspora’ | O brado retumbante dos Tribalistas para a Europa ouvir

Depois de ler a matéria de hoje no DN sobre os Tribalistas, é impossível nao se emocionar com o novo clipe ‘Diáspora’, dos grandes Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown. Artistas que sabem ler o mundo e cantar as emoçoes como poucos. Para quem vive em Lisboa, como eu, e está atenta às notícias quase que diárias sobre as tentativas desumanas de milhares de pessoas em busca da sobrevivência, saber que vem do Brasil esse brado retumbante em direçao a um continente surdo e imóvel, é dar um respiro, uma braçada a mais, ao que está acontecendo logo ali na costa do Mediterrâneo, onde muitos continuam a afogar nas suas águas o desejo quase sempre impossível de viver. Atençao Portugal, atençao Europa! Eles, que sao muitos de nós, estao chegando. Ouviram?

