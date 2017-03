Dilma em Lisboa – cravos, celulares, aplausos e solidariedade

O tempo passa, os atores políticos mudam e uma emoçao, mais que um sentimento, continua… o da solidariedade. Foi assim mesmo, envolvida por um abraço solidário, que a ex-presidente Dilma Rousseff foi recebida no final da tarde de ontem no lindíssimo Teatro da Trindade, bem no coraçao do Chiado, em Lisboa. Plateia lotada de portugueses e alguns brasileiros – muitos ficaram na porta por absoluta falta de ingressos – que vieram assistir a sua intervençao de mais de uma hora sobre ‘Neoliberalismo, Desigualdade, Democracia sob Ataque’, onde abordou de forma minuciosa as medidas do seu governo e as adotadas após o seu ‘impeachment’. Entre cravos vermelhos, celulares ligados e aplausos, todos ouviram com muita atençao (como ‘fait divers’, o sotaque brasileiro às vezes atrapalha…) e em respeitoso silêncio o que a incansável Dilma tinha para dizer. Fala Dilma!

Sobre um dos temas, mostrando logo a que veio -“O cravo na minha mao representa a necessidade de democracia no Brasil”.

Sobre o que entende por política – “A política quando nao atende às necessidades da populaçao, torna-se irrelevante. É substituída por símbolos, por discursos e salvadores da pátria”.

Sobre o seu ‘impeachment’ – “Um processo que começa dando o golpe, o risco de continuar dando o golpe é total”.

Sobre as eleiçoes em 2018 – O único pacto possível no Brasil é com a democracia (…). Nao há recuperação econômica com a insegurança instalada”.

Sobre uma de suas preocupaçoes – Dilma declarou que existe “interesse” em impedir que Lula concorra às presidenciais em 2018. “Mesmo com todas as críticas que a imprensa no Brasil lhe faz de forma sistemática, continua sendo o mais aprovado de todos os brasileiros”, disse.

Outras frases, outras palavras, provavelmente vao ficar gravadas naquele imenso palco onde mais uma vez a solidariedade entre Portugal e o Brasil se fez presente. E como bem disse a convidada no final da sua intervençao – “A democracia é o lado certo da nossa história”. Nossa e vossa!

