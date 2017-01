Diretor de arte nao conseguia entrevista de emprego, decidiu passar-se por cliente

O dinamarquês August Laustsen nao estava tendo muita sorte em sua busca por um emprego na Suécia. O jovem diretor de arte já havia entrado em contato com todas as grandes agências de Estocolmo, mas nao recebeu um retorno sequer. Foi entao que se deu conta de uma coisa – agências podem até nao retornar emails e ligaçoes de jovens criativos à procura de trabalho, mas certamente retornam emails e ligaçoes de potenciais clientes. O que ele fez? Se passou por um potencial cliente. :-) E se você pensa que a ideia tinha tudo pra dar errado – afinal, imagine a decepçao do pessoal da agência ao receber August e descobrir que ele na verdade estava à procura de emprego –, engana-se. Já no email que ele enviou, passando-se pelo diretor de marketing de uma empresa fictícia chamada ‘EMERIH’, August disse que era fundamental “que o departamento de criaçao dê uma olhada em nosso website antes de seguirmos adiante”. No site o publicitário revela a pegadinha e, claro, aproveita para divulgar seu currículo e portfólio. A propósito, esclarece que o nome da tal empresa, lido de trás pra frente, vira ‘HIRE ME’ – ‘Me contrate’. ;-) August diz que, ao invés de ficarem bravos por serem ‘enganados’, todos os diretores de criaçao receberam sua açao de forma muito positiva. Prova disso é que ele já tem 7 entrevistas agendadas até o momento. ;-) Saiu no AdFreak.

