Diretor de arte procura seu novo dupla no Distrito da Luz Vermelha, em Amsterdam

Ross Weaver é o novo diretor de arte júnior da 180 Amsterdam e precisa de um dupla. Por isso, ele e a agência decidiram buscar um candidato num dos lugares mais famosos da capital holandesa – o Distrito da Luz Vermelha, onde prostitutas se exibem para os potenciais clientes em vitrines. Na sua vitrine particular, Ross segurava seu notebook e plaquinhas com dizeres como – “Eu nao me importo com quantos parceiros você já teve”. ;-) Os interessados deveriam encontrar Weaver na sua vitrine ou através de um bate-papo com webcam até o dia 15 de maio. “Ross é um diretor de arte sensível e generoso – ele merece compartilhar suas noites criando com alguém especial”, disse Al Moseley, presidente e CCO da 180 Amsterdam. Encerrada a fase da ‘seduçao’, a agência agora analisa os portfólios recebidos. Com Adweek e Creativity.

