Diretor de comunicaçao da Globo defende suspensoes de Mayer e Waack – “tem que doer”

Em entrevista exclusiva ao Notícias da TV, Sergio Valente, diretor de comunicaçao da Globo, defendeu a suspensao do ator José Mayer e do jornalista William Waack. Mayer foi afastado da emissora em abril, por assédio sexual, e Waack no início de novembro, por racismo. Segundo Valente, a Globo tem a missao de “respeitar a diversidade, o talento, essa tremenda cor brasileira. Para ser respeitoso com o que você é e com o que pretende ser, tem que doer quando precisa doer“. Disse também que a emissora quer ser um ambiente onde os talentos queiram trabalhar, “e a gente só vai conseguir isso sendo respeitoso“. Leia na íntegra aqui.

publicidade publicidade