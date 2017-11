Disco ‘Melodrama’, de Lorde, é pendurado no Louvre por fã

Seria o álbum ‘Melodrama‘, de Lorde, uma obra-prima do pop? Alguns acham que sim. A revista britânica ‘NME‘, por exemplo, elegeu o disco como o melhor de 2017. Para a fã Nina Richard, porém, só isso nao é o suficiente. Ela pendurou uma capa do disco no lugar em que ela acha que ele realmente pertence: o Louvre, em Paris. “Uma obra-prima cercada por outras“, escreveu ela no Twitter, afirmando que teve que fazer isso muito rapidamente, porque a segurança estava de olho. Como diz a música de Lorde, “eles vao nos pendurar no Louvre, lá no fundo, mas e daí? Ainda é o Louvre” ;-) Notícia do TripleJ.

Hey @lorde , I hung Melodrama in the Louvre !

A masterpiece surrounded by others – l took it on a journey through time and space, from Antiquity, passing by Renaissance, to Modern Times.

(I had to do it very quickly cause security started to watch me and hunt down on me lol) pic.twitter.com/PlOZOqoA9l

— Nina ⚡ (@NinaRichard_) 26 de novembro de 2017