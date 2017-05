Discovery estreia reality que mostra o lado desconhecido do Aeroporto de Guarulhos

Quem gosta da rotina de viagens aéreas é forte candidato a se encaixar no público de ‘Aeroporto: Área Restrita’, reality documental que estreia hoje, dia 29, no Discovery Channel. O programa promete mostrar um lado dos terminais que poucos conhecem – aquele a que os passageiros não têm acesso, que envolve desde os agentes da Polícia Federal que tentam impedir o tráfico de drogas à torre de controle de tráfego aéreo. A 1ª temporada do programa terá 12 episódios, protagonizados por funcionários de diversos setores do GRU. O Aeroporto de Guarulhos é o maior da América Latina – por ele transitam cerca de 36,5 milhoes de passageiros por ano. Segundo a Discovery Networks Brasil, já existem outras atraçoes sobre aeroportos, “mas essa ficou com a nossa cara, brasileira”, diz Gabriella Varallo, supervisora de produçao. Com Notícias da TV.

