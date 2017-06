Discovery homenageia dubladores – “Desculpa qualquer coisa” ;-)

Nesta 5ª feira, 29 de junho, é comemorado o Dia do Dublador. Para celebrar a data, a Discovery preparou uma homenagem a esses artistas que estao sempre atrás das telas. Dois filmes serao veiculados nas redes sociais do canal mostrando a ‘árdua’ tarefa que acontece nos bastidores para a dublagem dos programas. Em tom cômico, o trabalho dos profissionais é retratado simulando as mesmas situaçoes dos participantes e apresentadores dos programas ‘À Prova de Tudo’ e ‘Largados e Pelados’. A criaçao é da Artplan.

