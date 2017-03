Discovery Networks tem nova agência para todas as marcas da programadora no país

Após seleçao entre players do mercado, a Discovery Networks Brasil escolheu a Artplan como nova agência de publicidade da programadora. Com a decisao, os canais Discovery, Discovery Kids, Discovery Home & Health, TLC, Animal Planet, Investigaçao Discovery, Discovery Turbo, Discovery Science, Discovery Civilization, Discovery World e Discovery Theater HD passam a compor o portfólio da Artplan. O atendimento do novo cliente já começou e está sendo realizado pelo escritório paulistano da agência.

