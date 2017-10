Disney Channel terá seu 1º personagem gay

No Disney Channel, pela 1ª vez, um personagem será abertamente gay. Segundo a Vulture, deve ir ao ar nos EUA nesta semana um episódio de ‘Andi Mack‘, uma das séries do canal, no qual um menino de 13 anos descobrirá sua identidade sexual. Trata-se de Cyrus, o melhor amigo da protagonista, Andi. No episódio, ele perceberá que se sente atraído pelo mesmo menino que ela. Ao longo da temporada, ele deve embarcar na descoberta e, eventualmente, na aceitaçao de sua identidade. A Disney fez o dever de casa e consultou especialistas em desenvolvimento infanto-juvenil para saber como retratar essa descoberta de maneira adequada.

