Disney vai tirar filmes da Netflix, quer lançar plataforma própria

Se você é fã da Disney e assina Netflix, é hora de assistir a seus filmes favoritos por lá pela última vez. A empresa anunciou que vai retirar seus filmes da plataforma para poder criar seu próprio serviço de streaming em 2019. Para fazer isso, a companhia está comprando a maior parte da BAMTech, uma empresa de tecnologia de streaming, e vai usá-la para desenvolver sua ferramenta. A ESPN, que pertence à Disney, já terá um site de streaming próprio em 2018. O CEO da Disney, Bob Iger, afirmou que a intençao é “construir um serviço direto ao consumidor” dos filmes do estúdio, inclusive aqueles feitos com a Pixar. Existem vários lançamentos da Disney programados para 2019, incluindo ‘Frozen 2‘, ‘Toy Story 4‘ e uma versao live-action de ‘O Rei Leao‘ – todos eles devem fazer parte do catálogo de streaming da Disney. Porém, a parceria com a Netflix nao terminou – as séries da Marvel, por exemplo, continuarao sendo produzidas. Nota da Vulture.

