DM9 anuncia conquista de sua 6ª conta do ano – Lipton Chá Quente, da Unilever

A DM9 anuncia a conquista da marca Lipton Chá Quente da Unilever, produto recém-lançado no Brasil. Essa é a 6ª conta adquirida pela agência no 1º semestre deste ano, após Sempre Livre Global, Subaru, Veja, Hoteis.com e Ambev Institucional. A campanha de lançamento já está no ar e leva a hashtag #ChaComAGente – para o inverno, uma nova etapa da campanha já está sendo criada. A expectativa da Lipton é alterar a percepçao da categoria, ainda associada ao consumo medicinal, e ajudar a desenvolver o mercado, além de revitalizar a imagem do chá quente para o brasileiro.

