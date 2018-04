DM9 anuncia mudanças na Criaçao

Desde a posse dos novos copresidentes, Marcio Oliveira e Paulo Coelho, a DM9DDB vem passando por profundas transformaçoes. A mais recente é a promoção de Adriano Alarcon a VP de criaçao da agência, ao lado de Arício Fortes. Segundo a agência, a mudança faz parte da estratégia de “entregar um trabalho cada vez mais integrado e digital, em sintonia com o futuro da comunicaçao“. Em fevereiro, os copresidentes aproveitaram a folga de Carnaval dos funcionários para lançar o projeto de gestao batizado de DM9 99 DIAS. A dupla quebrou paredes, redesenhou o layout e preparou a agência para uma maior integraçao das áreas. O projeto tem o objetivo de parear as equipes para expandir a capacidade produtiva e aprimorar a eficiência no fluxo de produçao. Outra mudança recente na DM9 foi no Atendimento – Rafael Carmineti passou a responder pela vice-presidência da área. | Na foto, Paulo Coelho e Adriano Alarcon

