DM9 anuncia novas contrataçoes na Criaçao e Produçao – Battiston e Bueno

Dentro do movimento DM9 #tudodenovo, a agência anuncia duas novas contrataçoes – Eduardo Battiston chega como VP de Criaçao Digital para trabalhar ao lado de Nizan Guanaes, Aricio Fortes e Paulo Coelho. Já Pedro Bueno ocupa o cargo de Head de Produçao. Battiston é ex Isobar e tem mais 18 anos de carreira. Passou por agências como AgênciaClick, W/Brasil e trabalhou como Diretor de Criaçao por 3 anos no mercado europeu, na JWT Madrid. O novo vice-presidente já criou para grandes marcas nacionais e internacionais e acumula mais de 60 prêmios em festivais – mais recentemente, trouxe para o Brasil o 1º Innovation Lion do país no Festival de Cannes, com a plataforma Fiat Live Store. Já Pedro Bueno possui 30 anos de experiência na área de produçao. Passou pela TV Gazeta, no TV Mix, integrou o time que montou a MTV Brasil e foi responsável pela produçao de mais de 200 videoclipes, além da produçao de diversos shows nacionais e internacionais. Entrou para produtoras de comerciais de TV de SP, produzindo cerca de 1.000 comerciais. Em toda a sua carreira, produziu diversos filmes publicitários e clipes premiados em festivais como VMB, Cannes, El Ojo, Clio Awards e Profissionais do Ano.

