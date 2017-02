DM9 anuncia reestruturaçao – CEO assume a Mídia e unifica as áreas digital e off-line

Dentro do novo momento “Tudo de Novo” da DM9, lançado com a chegada de Nizan Guanaes, a agência anuncia a unificaçao das áreas de Mídia digital e off-line tendo seu CEO, Paulo Queiroz, no comando de toda operaçao de negócios de Mídia da agência. Paulo Queiroz mantém todas as suas funçoes de CEO e assume agora a liderança das áreas integradas de Mídia da agência, tendo Vicente Varela, VP de Inteligência Digital e Mídia, como seu braço direito. “Estou assumindo a área de Mídia da agência e unificando nossas áreas de Performance digital e Mídia tradicional. É uma evoluçao natural, que os próprios clientes estavam pedindo“, disse Paulo Queiroz, responsável pela estruturaçao digital da agência e especialista em Big Data.

publicidade publicidade