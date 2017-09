DM9 avisa que agora é uma agência “dog friendly”

A partir dessa 3ª feira, 19 de setembro, os colaboradores da DM9 podem trazer seus cachorros para o ambiente de trabalho. A iniciativa marca o aniversário de 28 anos da agência. “A ideia é seguir a tendência de lugares que permitem a entrada de cachorros, tornando o ambiente ainda mais alegre, com uma maior interaçao entre os colaboradores e dia a dia menos estressante“, diz a DM9. A agência avisa que os cachorros serao bem-vindos desde que estejam vacinados, de coleira e, se necessário, de focinheira. Além de o cachorro poder andar pela agência, também foi criado um espaço especial ao ar livre para que os peludos possam “socializar-se”. Segundo pesquisas, levar os pets para o trabalho ajuda na produtividade, criatividade e é um verdadeiro antídoto contra o estresse. Para divulgar a açao internamente, os funcionários foram surpreendidos na hora do almoço com 2 cachorros na porta da agência e cartoes que explicavam a novidade.

publicidade publicidade