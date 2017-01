DM9 contrata Andrea de Sá como Chief Strategy Officer

A DM9DDB anuncia a contrataçao de Andrea de Sá para assumir o cargo recém-criado de Chief Strategy Officer. Andrea chega de maneira definitiva à agência, depois de atuar em alguns projetos como consultora pela Soul Brand. Com larga experiência em inteligência de mercado, gestao de marcas e branding, Andrea assume a vice-presidência da DM9, encerrando as suas atividades na Consultoria e trabalhando exclusivamente para todos os clientes do portfolio da agência. Andrea é ex-Head de Inteligência de Mercado (Latam) da Ambev e ex-sócia-fundadora da Consultoria Soul Brand onde atendeu clientes em diferentes segmentos como Vulcabrás/Azaleia, Whirpool, Natura, BRF e Ambev.

