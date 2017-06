DM9 cria programa “Propaganda, Propaganda” para estudantes

A DM9 anuncia o lançamento de seu processo seletivo para estagiários criativos – é o “Propaganda Propaganda”, que promete aos estudantes coach direto de Nizan Guanaes. “Eu aprendi Propaganda, Propaganda quando comecei a carreira. Propaganda é entretenimento que vende em qualquer formato e plataforma. Eu acredito nisso e quero passar adiante para os novos talentos”, afirma o sócio-fundador da agência. Para participar, os interessados devem ser maiores de 18 anos, cursar entre o 5º e o 7º semestre da faculdade e residir em Sao Paulo. As inscriçoes vao até o dia 11 de junho e devem ser feitas aqui. Em julho, os alunos que mais se destacarem serao convidados a conversar com os diretores de criaçao da DM9, com os responsáveis pelo RH e com a Creative Recruiter da agência. Após esse processo, até 30 estagiários serao contratados para trabalhar com Nizan Guanaes e as causas da DM9.

publicidade publicidade