DM9DDB comemora conquista da conta institucional da Ambev

A DM9DDB anuncia a conquista da conta institucional da Ambev, um dos 10 maiores anunciantes do Brasil. A nova conta será comandada diretamente por Nizan Guanaes e vai consolidar na DM9 todos os principais investimentos institucionais e açoes corporativas da Ambev. A agência lembra que sua parceria e de Nizan com a Ambev tem mais de 26 anos e produziu campanhas marcantes como Antarctica Paixao Nacional, Pipoca e Guaraná, Brahmeiro, entre outras. Para Nizan Guanaes, fundador da DM9 e do Grupo ABC, a conquista da conta marca a “vibe” da agência neste seu novo momento. “As contas institucionais ganham cada vez mais relevância. O consumidor dá cada vez mais importância à empresa que está por trás do produto, nao apenas ao produto que está na frente da empresa”, diz o publicitário, que desde fevereiro está focando seu trabalho na DM9. “O grande impacto dessa conta na nova DM9 nao é só financeiro. Ela marca essa virada da agência em várias frentes. Para falar de um jeito bem Ambeviano: nosso sonho é grande”, afirma Nizan. Marcelo Passos, VP de Atendimento, e Andrea de Sá, Chief Strategy Officer, também trabalharao na nova conta.

