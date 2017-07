Doctor Who será mulher pela 1ª vez; veja as melhores reaçoes

Foi assim com ‘Star Wars’, ‘Caça-Fantasmas’, ‘Mad Max’, ‘Mulher Maravilha’ e agora também com a série britânica ‘Doctor Who’: as mulheres estao dominando o antes intocado antro masculino que era a cultura nerd. A atriz Jodie Whittaker foi anunciada pela BBC como a 13ª encarnaçao do famoso doutor extraterrestre que viaja no tempo e no espaço na TV desde 1963. Whittaker será a primeira mulher a assumir esse papel, substituindo Peter Capaldi, que vive o Doutor desde 2014. A internet, é claro, nao deixou de reagir às notícias do mesmo jeito de sempre: há os que odeiam e há os que amam. Abaixo, veja o vídeo de anúncio oficial da BBC e alguns dos melhores tuites reagindo a ele.

My entire TL right now #doctor13 pic.twitter.com/PcUmsdf0qo — Maryne Lahaye ⚡️ (@MaryneeLahaye) 16 luglio 2017

Oh great a female Doctor Who. What next? Female real doctors? Female pilots? Female scientists? Female sisters and mothers? Female WOMEN?! — [email protected] |{ µø₽₽û§🏳️‍🌈 (@markhoppus) 16 luglio 2017

boy if people are mad about the doctor who casting wait until they find out regular doctors can be women — me (@etdragonpunch) 16 luglio 2017

