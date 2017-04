Documentário sobre Heath Ledger estreia no Tribeca Festival – assista ao trailer

Estreia, no próximo dia 23 de abril, no Tribeca Film Festival, o documentário ‘I Am Heath Ledger’. Produçao da Spike TV com direçao de Derik Murray e Adrian Buitenhuis, celebra a vida e a carreira do ator, que nesse dia 04 de abril teria completado 38 anos. Através de depoimentos de familiares, amigos, antigos diretores e colegas de palco – além das lentes de sua própria câmera –, o documentário promete trazer um retrato íntimo de Ledger, reconhecido como um dos maiores artistas de sua geraçao. Heath Ledger morreu tragicamente aos 28 anos de idade, em janeiro de 2008, por overdose acidental de remédios prescritos com efeito calmante e sonífero. Via Elle.

Leia também: Longe demais? Heath Ledger escreveu diário na pele do Coringa – veja esse vídeo

publicidade publicidade