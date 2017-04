Documentário sobre Laerte Coutinho chega à Netflix em 19 de maio

A Netflix anunciou hoje a data de estreia de seu 1º documentário original do Brasil – ‘Laerte-se‘, uma jornada introspectiva por dentro da mente de uma das personalidades mais criativas do Brasil. Depois de quase 60 anos como homem, 3 filhos e 3 casamentos, o cartunista Laerte Coutinho apresentou-se como mulher. O documentário, produzido no Brasil, acompanha a investigaçao de Laerte sobre o mundo feminino na intimidade do cotidiano. Enquanto faz uma reforma em casa, Laerte se pergunta sobre se deve ou nao fazer um implante de seios. A partir desta questao, desenrola-se uma série de perguntas difíceis sobre o que é, afinal, ser mulher. ‘Laerte-se‘ é dirigido por Lygia Barbosa da Silva e Eliane Brum e produzido pela Tru3Lab. A produçao executiva é de Alessandra Côrte e Lygia Barbosa da Silva. Roteiro de Raphael Scire, Lygia Barbosa da Silva e Eliane Brum, com a colaboraçao de Nani Garcia.

