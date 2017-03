Don Draper estaria orgulhoso – o outdoor da Heinz em Manhattan, Nova Iorque

Demorou, mas Don Draper finalmente teve sua ideia aprovada. O publicitário da série ‘Mad Men’, que mostra os bastidores da publicidade na Nova Iorque dos anos 1960, criou uma campanha para o catchup Heinz que nao foi aprovada na época. Agora, no mundo real, quase 50 anos depois, a marca nao só reconheceu a força da ideia de Don como está veiculando as peças propostas por ele. Além de anúncios no New York Post e na Variety, a campanha conta com outdoors como esse que você vê na imagem, instalado entre a 7th Avenue e a 49th Street, em Manhattan, bem pertinho da Times Square. Don Draper nao estaria orgulhoso? ;-)

publicidade publicidade