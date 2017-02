Dona da marca ‘Peppa Pig’ exige que Globo retire sátira do ar

Essa é a 1ª vez, em 4 temporadas do ‘Tá No Ar’, que um quadro do programa é excluído por pressao externa, diz Mauricio Stycer em seu blog no UOL. A britânica Entertainment One, dona da marca ‘Peppa Pig’, exigiu a retirada do ar de uma sátira do desenho exibida no programa humorístico no último dia 31 de janeiro. Na paródia criada pela equipe de Marcelo Adnet e Marcius Melhem, a porca ‘Treta’ vive com sua família em uma comunidade pobre de Sao Paulo, alvo de violência de criminosos e policiais. O esquete já nao aparece mais na GloboPlay nem no site da atraçao, mas ainda pode ser visto no Twitter, por exemplo – confira abaixo. No Brasil, o desenho da ‘Peppa Pig’é exibido no Discovery Kids.

