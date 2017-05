Donald Trump nem sabe, mas é garoto-propaganda de empresa de outdoor

A ideia foi da empresa britânica Airoutdoor, que vende espaço publicitário em mídia exterior. Um outdoor com o rosto de Donald Trump e a frase – “Publicidade funciona… Olhe onde ela me trouxe! Anuncie aqui por 20 libras por dia.” Em seu site a empresa divulga a iniciativa como um caso de sucesso. Via Campaign.

