Donald Trump tira a máscara na capa da ‘The Economist’

A ótima capa da ‘The Economist’ dessa semana – Trump e sua máscara da Ku Klux Klan (escrever isso dá até arrepio…). “Donald Trump é politicamente inepto, moralmente incapaz e temperamentalmente impróprio para o cargo de presidente“, diz a publicaçao no Twitter.

