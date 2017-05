Donald Trump virou a voz de navegaçao do GPS – já pensou se a moda pega?

Já pensou ser conduzido pelas ruas da cidade pela voz de Michel Temer – ou outro político de sua “preferência”? Os norte-americanos já têm essa opçao graças ao Karta GPS, um app de navegaçao gratuito que combina as indicaçoes do GPS com reviews de bares e restaurantes no Yelp e no Foursquare. Um novo recurso do aplicativo permite que os usuários coloquem a voz de Donald Trump para guiá-los para o bar, “onde você pode tentar afogar suas mágoas com a atual situaçao política”, diz o Fast Company. Desde que saia de lá de táxi, Uber ou de carona, é claro. A propósito, o app também oferece a voz de Bill Clinton e outras vozes pouco convencionais, como a de um “deus nórdico”.

