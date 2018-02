Doritos diz ter ouvido as mulheres, vai lançar versao menos crocante

Afinal, o que as mulheres querem? Aparentemente, está entre as exigências delas um salgadinho que nao seja crocante. Ao menos é que parece acreditar a PepsiCo, dona da marca Doritos, que anunciou que lançará uma ‘versao feminina’ do produto, que faça menos barulho ao ser mastigado. Indra Nooyi, uma das executivas da PepsiCo, disse que as mulheres gostam de “comer [Doritos] fazendo barulho, lamber os dedos e virar as migalhas na boca depois”, assim como os homens, mas que elas preferem nao fazer isso em público. Por isso, a empresa está trabalhando em Doritos menos barulhentos. E mais – os novos salgadinhos virao em tamanhos menores, para ‘caber na bolsa das mulheres’. É claro, a internet nao perdoou a ideia maluca, considerada machista por muita gente. Veja abaixo alguns tuites ironizando. Notícia do New York Post.

Lady Doritos isn’t a bad idea. Sometimes I eat chips so loudly I start my period and it’s distracting to the office :/ — “Sarah Schauer” (@SJSchauer) 6 de fevereiro de 2018

Doritos para mulheres nao é uma má ideia.

Às vezes eu faço tanto barulho comendo salgadinhos

que minha menstruaçao começa e distrai o escritório :/

I, for one, refuse to abide by the gender of Doritos assigned at manufacturing. — Ben Shapiro (@benshapiro) 6 de fevereiro de 2018

Eu me recuso a respeitar

o gênero de Doritos determinado na produçao.

Lady Doritos pretty much sums up sexism in one chewy package.

I wonder if it costs 23% less than regular Doritos — Luisa Haynes (@wokeluisa) 6 de fevereiro de 2018

Doritos para mulheres resume o sexismo em um pacote.

Me pergunto se ele custa 23% a menos do que o Doritos regular.

when there’s ladies around eating doritos pic.twitter.com/VnYHWJ2bQw — that’s hot (@brendan905) 6 de fevereiro de 2018

Quando há mulheres por perto comendo Doritos

Wait? The issue with Doritos was that they were loud? I thought the issue was that they were full of chemicals and cut the inside of peoples mouths? Why does nobody ask me to do focus groups?! — Whitney Cummings (@WhitneyCummings) 6 de fevereiro de 2018

Espera! O problema com Doritos é que eles sao muito barulhentos?

Eu pensei que o problema era que eles fossem cheios de químicos e cortassem as bocas das pessoas. Por que ninguém me chama

para grupos de pesquisa?!

