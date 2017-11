Dos criadores de ‘Pokémon Go’, vem aí game de realidade aumentada de Harry Potter

Se você gostou de ‘Pokémon Go‘ e é fã de Harry Potter, lá vem notícia boa – a Niantic, empresa que desenvolveu o jogo de realidade aumentada em que se pode capturar os monstrinhos de bolso em qualquer lugar com o celular, está agora trabalhando num game similar que se passa no universo criado por J. K. Rowling. A desenvolvedora adquiriu os direitos sobre as obras faz algum tempo, mas os amantes de Hogwarts devem ter que esperar pelo menos até o ano que vem para conhecer o jogo. Segundo o UPROXX, outra produçao da Niantic, ‘Ingress‘, deve ser a base para a criaçao desse novo game. É esperar para ver.

