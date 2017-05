Dove cria embalagens de diferentes tamanhos e formas para celebrar a diversidade

Continuando sua campanha ‘Real Beauty‘ (Beleza Real), a Dove, pela 1ª vez, traz a mensagem de celebraçao da diversidade para as suas embalagens. Em parceria com a Ogilvy do Reino Unido, a marca criou uma série limitada de embalagens que vem em diferentes formatos e tamanhos. Sao 6 diferentes designs que estarao disponíveis em 15 países de 5 continentes – veja no vídeo. Via DesignTAXI.

publicidade publicidade