Dove tira sarro de Trump com anúncio listando ‘fatos alternativos’ sobre o produto

Na semana passada, Kellyanne Conway, do 1º time de assessores do governo Trump, definiu como “fatos alternativos” as informaçoes falsas, divulgadas pela Casa Branca, sobre o número de pessoas presentes na posse de Donald Trump. Agora a Unilever está aproveitando a gafe para divulgar o desodorante Dove no Reino Unido. Em anúncio de 2 páginas veiculado em vários jornais britânicos, a Ogilvy de Londres listou uma série de “fatos alternativos” sobre o produto. Entre eles, a alegaçao de que o novo antitranspirante Dove aumenta seu QI em 40 pontos, foi usado pela 1ª vez por Cleópatra, melhora seu sinal WiFi e ajuda você a lembrar nomes de parentes distantes em encontros de família. Abaixo de todos esses “fatos” vem a hashtag #AlternativeFacts. A 2ª página traz uma foto do produto e a mensagem – “O novo Dove antitranspirante cuida da sua pele como nunca”, junto da hashtag #RealFacts (fatos reais). Segundo a Adweek, a Unilever foi uma das 1as a permitir que suas marcas façam piada com o novo presidente dos EUA.

