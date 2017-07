DPZ&T tem novo diretor de criaçao – Gustavo Soares para McDonald’s

Depois de 8 anos trabalhando na J. Walter Thompson, Gustavo Soares se junta à equipe de criaçao da DPZ&T, liderada pelo Chief Creative Officer Rafael Urenha. Ele será o novo diretor de criaçao da agência para o McDonald’s, com atuaçao especial no trabalho desenvolvido pela agência para a América Latina. Redator de origem, o profissional fará dupla com o também diretor de criaçao Daniel Motta. Em seu currículo, Soares acumula passagens pela Leo Burnett Tailor Made, Leo Burnett Chicago, Publicis e também pela ex-W/Brasil. | Na foto, da esquerda para a direita, Gustavo ao lado de Rafael Urenha, CCO da DPZ&T.

