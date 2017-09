Dublê do Homem-Formiga nao tem uma perna – e isso nao atrapalha em nada

Brett Smrz perdeu a perna num acidente envolvendo um trampolim na adolescência, mas hoje pode ser visto como um herói nas telas do cinema. Com o auxílio de uma prótese, Smrz atualmente é um dublê profissional, e está trabalhando em ‘Homem-Formiga e a Vespa‘, o próximo filme da Marvel. Na semana passada, a internet descobriu as fotos desse superdublê no set de filmagens e, obviamente, elas viralizaram. Segundo Smrz, ter uma prótese nao mudou muito a sua vida – ou, pelo menos, nao impediu que ele fizesse nada, inclusive se tornar um dublê. Legal, né? Nota do io9.

Now this is super cool. This is #AntMan‘s stunt double. If you know any kids that this may help uplift feel free to take it. pic.twitter.com/SIAlSvNGTK

— Atlanta Filming (@AtlantaFilming) 23 de setembro de 2017