“Duque acusa Cervantes, mas nao usa PowerPoint” – Dom Quixote na capa da Folha

Saiu na Folha de Sao Paulo desta 6ª feira 13 a manchete “Força-tarefa prende dois por cobrarem imposto de Igreja”, além de chamadas como “Governador preso julga detidos pela força-tarefa” e “Duque acusa Cervantes, mas nao usa PowerPoint”. O informe publicitário, que faz uma transposiçao do clássico de Miguel de Cervantes, com versao de Miguel Falabella, para o noticiário da atualidade nacional, é uma iniciativa da produtora Atelier de Cultura para divulgar a reestreia do musical ‘O Homem de La Mancha’, com Cleto Baccic no papel de Dom Quixote. A produtora paulista também faz anúncio de página inteira no jornal O Estado de S. Paulo na mesma data, no Caderno 2, e na revista Veja Sao Paulo, no sábado, 14, divulgando o início da venda de ingressos. A açao foi criada pela HD Store Design e envolveu a GBR Comunicaçao durante sua execuçao. Segundo a agência, esta é a 1ª vez que um espetáculo teatral utiliza esse tipo de açao de branded content.

