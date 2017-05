E agora 1 banco de currículos voltado à recolocaçao profissional de mães

Em todas as suas pesquisas para campanhas de Dia das Mães, a agência TeamWorker percebeu que as mulheres, mesmo em 2017, ainda têm dificuldades para voltar ao mercado de trabalho depois da maternidade. Quando conseguem, em 2/3 dos casos, o retorno é para um cargo ou salário inferior. Pensando nisso, a agência criou o ‘Contrate uma Mãe’, que apresenta como o 1º banco de currículos do Brasil voltado exclusivamente à recolocaçao profissional de mães. Funciona assim – as mães que gostariam de retomar sua trajetória profissional acessam o site, preenchem um formulário e anexam seu currículo. Empresas parceiras da iniciativa recebem e analisam uma parte desses currículos, de acordo com área de atuaçao e outros filtros por elas determinados. Saiba mais aqui.

