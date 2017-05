E agora essa – um comercial para o YouTube que pula sozinho

Algumas agências parecem estar se especializando em anúncios do tipo ‘preroll’ do YouTube – aqueles que aparecem antes do vídeo principal e que podem ser “pulados” pelo usuário. É o caso da The Martin Agency – criadora das campanhas ‘Unskippable’ e ‘Crushed’ –, que agora criou um anúncio que “se pula sozinho”. O anunciante é o banco Barclays. No vídeo, uma máquina de Rube Goldberg faz o serviço de entregar a mensagem e pular o anúncio no final; veja abaixo. Detalhe – os objetos que aparecem ao longo dos 20 segundos fazem alusao a diferentes indústrias com as quais o banco trabalha, entre elas a indústria automotiva, agrícola, aeroespacial, varejo e moda. “Queríamos fazer um preroll que de fato entrega a mensagem e entao sai do caminho. O anúncio é mais curto do que os outros comerciais preroll. Estamos fazendo um favor ao espectador pulando o anúncio antes do que um anúncio normal terminaria”, diz Dan Fisher, diretor de criaçao da agência. Via AdFreak.

