E agora uma vending machine que emperra de propósito – veja essa açao

Sabe quando vc coloca a moeda na vending machine, observa o o produto que vc escolheu começando a se movimentar, mas por algum motivo ele emperra e nao sai da máquina? Frustrante, nao é mesmo? Pois a Orangina, marca francesa de refrigerante, fez isso de propósito. Instalou, em locais movimentados da França, uma vending machine que fazia a bebida ficar emperrada toda vez. Nesse momento, a tela da máquina informava que ela precisava ser sacudida. Depois de uns bons chacoalhoes, o refrigerante enfim era liberado e a tela avisava – “Orangina é melhor quando misturada”. Além de combinar perfeitamente com o slogan ‘Shake the World’ (Agite o mundo), a açao lembrou os consumidores que Orangina precisa ser agitada para misturar os ingredientes e assim garantir o melhor sabor. Esperto, nao? :-) Saiu no Brand Flakes for Breakfast.

