É nome de agência de publicidade ou de filme pornô? Esse site faz o desafio

Os publicitários conseguem ser bastante criativos – às vezes criativos até demais – na hora de escolher o nome de suas agências. Tanto é que a canadense 88 Creative percebeu semelhanças com nomes de outro setor – a indústria de filmes pornográficos. :-) Pensando nisso, criou o site Agency or Porn, em que o desafio é justamente descobrir se o nome apresentado é de uma agência ou de um filme pornográfico. “Você consegue diferenciar os mestres do sexo dos mestres das vendas?” ;-) Faça o teste aqui. A dica é da Creativity.

